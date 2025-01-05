«Ну мой»: Бузова похвасталась ухаживаниями от таинственного избранника

Ольга Бузова опубликовала видео со свидания с новым возлюбленным в Сочи

Фото, видео: © РИА Новости/Владимир Астапкович; Instagram*/buzova86; 5-tv.ru

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Она показала ролик, в котором скрыла лицо мужчины.

Певица Ольга Бузова снова похвасталась новыми отношениями с таинственным незнакомцем, которого она обозначает в соцсетях как «льва». Видео с отдыха в Сочи она опубликовала в соцсетях.

Бузова сначала показала, как прилетела на Красную Поляну, заселилась в шикарный номер и стала собираться на ужин. Она встретилась со своим возлюбленным на свидании. Певица пришла на ужин в обтягивающем черном платье с цветочным узором, туфлях на шпильке, а губы накрасила красной помадой.

На видео мужчина вручает Бузовой большой букет, а затем она слегка приобнимает возлюбленного за плечо. Лицо при этом знаменитость не показала.

«Ну мой», — подписала певица ролик, добавив смайлик льва.

Тем временем поклонники задаются вопросом: кто же этот таинственный возлюбленный Бузовой? Она показывает щедрые подарки от неизвестного поклонника. Причем некоторые приписывают певице роман с ее коллегой Олегом Майами. Звезда спела с ним дуэтом песню и приняла участие в клипе, где они страстно целовались.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова ответила на слухи о романе с Майами.

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