Решетников исполнил мечту 14-летнего Владимира в рамках акции «Елка желаний»

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Мальчик всегда хотел увидеть живую панду.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников исполнил мечту 14-летнего Владимира Железнова из города Одинцово в рамках всероссийской благотворительной акции «Елка желаний».

Для мальчика была организована персональная экскурсия в Московский зоопарк. Министр исполнил мечту Владимира, который всегда хотел увидеть живую панду.

Всероссийская благотворительная акция «Елка желаний» проходит с 2018 года. К настоящему моменту уже реализовано более 213 тысяч детских мечтаний. Цель этой акции — принести радость и ощущение новогоднего чуда детям, которые оказались в непростой жизненной ситуации.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что заместитель министра обороны России генерал-майор Павел Фрадков исполнил мечту четырехлетней Василисы из Ленинградской области в рамках благотворительной акции «Елка желаний». Дед Мороз и Снегурочка пришли в гости к девочке и вручили ей двухместный снегокат.