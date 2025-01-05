Минприроды: леса в ЛНР будут восстанавливать после боевых действий более 100 лет

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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За все время вооруженного конфликта было уничтожено свыше 50 тысяч гектаров.

Восстановление лесов в Луганской народной республике (ЛНР) после боевых действий до уровня 2014 года займет более 100 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минприроды региона.

За все время вооруженного конфликта в ЛНР было уничтожено свыше 50 тысяч гектаров леса. Боевые действия повлияли на все компоненты биоразнообразия, подчеркнули в министерстве. Так, у птиц из-за шума сбились миграционные пути, а звери часто стали подходить к населенным пунктам. Из-за пожаров в местах обитания растений и животных погибают сами наши братья меньшие и гибнет их кормовая база.

Отмечается, что в основном планируется сделать естественное лесовозобновление. Сейчас территория лесного фонда остается заминированной, а разминирование ЛНР займет много времени. В 2024 году уже посадили более 145 тысяч деревьев в республике. Общая площадь восстановления леса составила 262,5 гектара, еще столько же планируется сделать в 2025 году.

СВО России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские силы освободили населенный пункт Надия в ЛНР. ВС РФ продолжают вытеснять украинских националистов с территории Донбасса.