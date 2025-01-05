Фото: Геодакян Артем/ТАСС

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Продюсер напомнил, что Лолита и Лариса Долина лишились денег, а Татьяна Буланова чуть не погибла.

Проклятия продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина начали сбываться. По его словам, певица Лолита потеряла большую сумму денег, а ее концерты отменяются в России, ее коллега по цеху Лариса Долина «обеднела» на 200 миллионов рублей, а Татьяна Буланова, и вовсе, едва выжила после падения со сцены.

Концерт памяти Юрия Шатунова, прошедший почти два года назад, так сильно возмутил Андрея Разина, что он назвал его «сатанинским» и проклял каждого, кто принимал в нем участие.

«Всех, невзирая на их имена, ждут суды, и очень серьезные штрафы, и не в России, а в той стране, где права зарегистрированы на государственном уровне», — писал продюсер позднее в своем блоге.

В ходе концерта артисты исполнили самые известные песни Юры Шатунова. Среди выступавших были Игорь Крутой, SHAMAN, Николай Басков, Ларина Долина, Татьяна Буланова, Лолита и многие другие.

Андрей Разин пообещал, что ко всем, кто без его разрешения исполнял композиции группы «Ласковый май», придут судебные иски. Конечно, этого можно избежать — достаточно возместить продюсеру материальный ущерб в размере 85 тысяч долларов.

Спешить с выплатами никто не стал, а, меж тем, в сердцах сказанные Разиным проклятья, похоже, начали сбываться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что вдова Шатунова регистрирует товарный знак «Ласковый май».