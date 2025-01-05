Тунец весом 276 килограммов был продан за 1,3 миллиона долларов в Токио

Фото: www.globallookpress.com/Yoshio Tsunoda

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Покупка состоялась в рамках новогоднего аукциона на рыбном рынке Тоесу.

Новогодний аукцион на рыбном рынке Тоесу в Токио завершился продажей тунца весом 276 килограммов за 1,3 миллиона долларов. Впрочем, эта сумма не побила рекорд 2019 года, тогда за рыбу отдали 3,1 миллиона, сообщает NHK.

Японцы верят, что чем дороже продадут на праздничных торгах тунца, тем успешнее сложится в новом году экономика страны. На таких аукционах всегда собирается много людей, чтобы посмотреть, как крупные компании будут ожесточенно бороться за победу.

В этом году оптовая компания «Ямаюки» и ресторан «Суси Гиндза Онодэра» вновь объединили свои силы. Уже пять лет подряд они становятся победителями и выкупают самого дорого тунца на торгах.

На первом новогоднем аукционе обычно можно приобрести только рыбу, пойманную в конце уходящего года. В 2025 году на продажу выставили улов за 4 января. На последнем аукционе впервые за пять лет удалось продать тунца по цене, выше предыдущей.

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