Выпущенная со стороны Йемена ракета сбита на подлете к Израилю

Фото: www.globallookpress.com/Bashar Taleb

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Ранее в регионе Талмей-Элазар на севере страны звучали сирены.

Перед пересечением воздушного пространства Израиля была уничтожена ракета, выпущенная со стороны Йемена. Информация об этом появилась в Telegram-канале пресс-службы армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«Вслед за сиренами, которые прозвучали некоторое время назад в Талмей-Элазаре, перед пересечением израильской территории была перехвачена ракета, запущенная из Йемена», — говорится в сообщении военного ведомства.

Конфликт на Ближнем Востоке

Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.

После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.

Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что представитель Палестины заплакал во время заседания Совбеза ООН.