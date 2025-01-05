Из-за распыления едкого газа в торговом центре Германии пострадало 11 человек

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Pohl

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Подобный инцидент произошел пару дней назад в другом городе Тюрингии.

От едкого вещества, распыленного в торговом центре Германии, пострадало, как минимум, 11 человек. Об этом сообщает Bild.

В аптеке, расположенной в торговом центре в Тюрингии, неизвестный мужчина распылил газ. Вещество является раздражающим, в результате его воздействия из 11 пострадавших было госпитализировано девять человек. Виновному удалось сбежать.

Ранее была выдвинута версия о том, что инцидент произошел из-за аварии в системе вентиляции. Однако следователи заявили, что это невозможно. В магазине женской одежды в ТЦ города Нордхаузен несколько дней назад случилось то же самое. Вероятно, это не совпадение.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинский беженец напал с топором и ножом на полицейских в Германии. Это случилось в Хиршберге — маленьком немецком городе. Владислав О. начал размахивать топором на улице Бергштрассе. Местные жители в ужасе обратились за помощью к правоохранительным органам. Это не стало для мужчины поводов прекратить свои действия. Более того, он напал и на прибывших на место полицейских, в результате чего получил пулевое ранение.