«В голове не укладывается»: по неизвестной причине скончался актер Сергей Косач

Фото: Кадр из сериала "Адвокат-7". реж.: Сергей Репецкий, Илья Максимов, Александр Захаренков, 2010г.

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Жена артиста рассказала, что он не жаловался на проблемы со здоровьем и много путешествовал.

Актер, режиссер и сценарист Сергей Косач скоропостижно скончался. Причины смерти неизвестны, а близкое окружение в шоке — мужчина выглядел абсолютно здоровым.

Похороны состоятся восьмого января. Жена Актера, Татьяна Брындина, рассказала aif.ru, что не была готова к случившемуся, ведь супруг был довольно молодым, не жаловался на проблемы со здоровьем и часто путешествовал.

«У меня в голове не укладывается: здоровый, крепкий, достаточно молодой мужчина… В последние годы он писал книги, сценарии, тексты песен», — рассказала женщина в беседе с журналистами.

Свою карьеру Косач начал в Роменском народном музыкально-драматическом театре. В 1990-х закончил ГИТИС имени Лучарского и прославился как клипмейкер. Сергей сотрудничал с такими коллективами, как «Кармэн» и «Технология», а также с Аленой Апиной, Машей Распутиной и Александром Барыкиным. За клип «Бухгалтер» группы «Комбинация» он был удостоен награды «Овация» в номинации «Лучший клип года».

Фильмография актера насчитывает 17 произведений. Самыми известными из них являются «След», «Солдаты» и «Кодекс чести». Сергей Косач также является автором сценария к детективу «Убить Бэллу», в котором снимались Игорь Лифанов, Владимир Долинский и Алена Апина.



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