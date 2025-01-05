«По нашим меркам практически завтра»: Лихачев рассказал о появлении АЭС в восьми регионах РФ

Алексей Лихачев: в восьми регионах России в течение 15 лет появятся АЭС

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Глава «Росатома» отметил, что это случится в течение 10-15 лет.

В восьми регионах России появятся атомные электростанции в ближайшие 10-15 лет. Об этом заявил генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев в интервью «Россия 24».

«Всего восемь новых регионов будут обретать в течение ближайших 15–20 лет статус регионов, владеющих атомной энергетикой», — подтвердил глава госкорпорации.

В Мурманской области складывается выгодная ситуация для бизнеса, отметил Лихачев. В Хабаровском крае «Росатом» в 2030 году начнет работы по созданию новых мощностей. Кроме того, на Приморской АЭС планируется получение первых атомных киловатт-часов уже в 2032 году.

«В генсхеме мы понимаем задачу уже в 2032 году — а это по нашим меркам практически завтра — получить первые атомные киловатт-часы на Приморской АЭС и в 2030-е годы начать создавать мощности в Хабаровском крае», — сообщил Лихачев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что «Росатом» ввел первую очередь проекта «Прорыв». Это значит, что создан замкнутый ядерный цикл.