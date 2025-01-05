«Я даже вспотела»: Кети Топурия рассказала о самом дорогом подарке
Машина премиум-класса стала самым дорогим подарком для Кети Топурии
Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Звезда обычно старается обходить стороной тему роскоши в разговорах.
Знаменитая певица Кети Топурия, вокалистка группы «А’Студио», наверняка, часто получает хорошие подарки. О самом дорогом из них артистка рассказала в Youtube-подкасте «За деньги».
Как оказалось, однажды певице подарили Rolls-Royce. Роскошный автомобиль стал настоящим шоком для Топурии.
«Я даже вспотела», — вспомнила певица.
При этом Топурия признается, что всегда смущается, когда в разговоре речь заходит о роскоши.
Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Подольская рассказала об отношении детей к Деду Морозу. Младший сын певицы Натальи Подольской — четырехлетний Иван — верит в Деда Мороза, а старший — девятилетний Артем — нет, но подыгрывает брату. При этом Артем ждет, когда можно написать уже письмо Деду Морозу, чтобы потребовать подарки. Мальчик прекрасно знает, откуда они берутся, что волшебник — это родители. Любимым же подарком для мальчика, рассказала его звездная мама, стали деньги.