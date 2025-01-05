«Я даже вспотела»: Кети Топурия рассказала о самом дорогом подарке

Фото: © РИА Новости/Евгений Одиноков

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Звезда обычно старается обходить стороной тему роскоши в разговорах.

Знаменитая певица Кети Топурия, вокалистка группы «А’Студио», наверняка, часто получает хорошие подарки. О самом дорогом из них артистка рассказала в Youtube-подкасте «За деньги».

Как оказалось, однажды певице подарили Rolls-Royce. Роскошный автомобиль стал настоящим шоком для Топурии.

«Я даже вспотела», — вспомнила певица.

При этом Топурия признается, что всегда смущается, когда в разговоре речь заходит о роскоши.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Подольская рассказала об отношении детей к Деду Морозу. Младший сын певицы Натальи Подольской — четырехлетний Иван — верит в Деда Мороза, а старший — девятилетний Артем — нет, но подыгрывает брату. При этом Артем ждет, когда можно написать уже письмо Деду Морозу, чтобы потребовать подарки. Мальчик прекрасно знает, откуда они берутся, что волшебник — это родители. Любимым же подарком для мальчика, рассказала его звездная мама, стали деньги.