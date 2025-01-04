Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб при ударе дрона ВСУ в ДНР
Фото: личный архив
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Гражданский автомобиль, в котором находился журналист, подвергся атаке украинских боевиков на трассе Донецк-Горловка.
Корреспондент «Известий» Александр Мартемьянов погиб в результате атаки украинских боевиков в Донецкой народной республике (ДНР).
Машину, в которой находился журналист, атаковал дрон-камикадзе на трассе Донецк-Горловка. Мартемьянов скончался от полученных ранений.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу, 4 января, дважды обстреляли Горловку кассетными боеприпасами. Как сообщали власти города, в результате атаки были ранены девять человек.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что редактор телеканала «Известия» Максим Елисеев погиб в зоне специальной военной операции.