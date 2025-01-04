При теракте в Новом Орлеане погиб близкий к британской королевской семье человек

Фото: www.globallookpress.com/Pool

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Всего жертвами террориста в США, по последним данным, стали 15 человек.

Одной из жертв теракта в Новом Орлеане оказался близкий к британской королевской семье человек, а именно 31-летний Эдвард Петтифер — пасынок воспитывавшей принцев Уильяма и Гарри няни. Об этом пишет Daily Mail.

В публикации отмечается, что женщина по имени Тигги Легг-Бурк была няней и компаньонкой наследников британской короны с 1993 по 1999 год, причем оба принца сохранили с ней теплые отношения и в дальнейшем. Это объясняется тем, что няня фактически заменила Уильяму и Гарри их мать принцессу Диану после ее трагической гибели в 1997 году.

Издание указывает на то, что члены королевской семьи присутствовали на свадьбе Легг-Бурк с Чарльзом Петтифером в 1999 году, а в 2011-м младший сын пары Том стал пажом на церемонии бракосочетания Кэтрин и Уильяма. Более того, Уильям — крестный отец Тома, а Легг-Бурк — крестная мать Арчи, сына принца Гарри.

Члены британской монаршей семьи уже выразили соболезнования семье Петтифер. Король Карл III лично связался с ними и выразил глубокую печаль в связи с трагедией, а принц Уильям и его супруга Кейт публично высказали слова поддержки.

Теракт в Новом Орлеане

Теракт в американском городе Новый Орлеан произошел 1 января, когда люди отмечали наступление Нового года. В популярном среди туристов районе Бурбон-стрит, где в это время было много людей, грузовик врезался в толпу.

По словам очевидцев, после аварии водитель вышел из машины и начал стрелять. Полицейские, находившиеся поблизости, открыли ответный огонь, ликвидировав террориста. Всего в результате происшествия 15 человек погибли, еще 35 пострадали.

По данным американских СМИ, в машине злоумышленника по имени Шамсуддин Джаббар обнаружили флаг ИГ* и несколько взрывных устройств.

Ранее 5-tv.ru рассказал, президент США Джо Байден посетит Новый Орлеан после террористической атаки в Новый год.

* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России.