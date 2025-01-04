Заслуженный артист России Александр Зотов скончался на 69-м году жизни

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Причиной смерти 69-летнего актера московского Театра Гоголя стали, предположительно, проблемы с сердцем.

Заслуженный артист России Александр Зотов умер на 70-м году жизни. Трагическую новость сообщили в Московском драматическом театре имени Гоголя, где служил актер.

«С прискорбием сообщаем, что 3 января ушел из жизни актер Театра Гоголя, заслуженный артист России Александр Борисович Зотов… Выражаем искренние соболезнования близким, друзьям и коллегам Александра Борисовича», — говорится в сообщении на сайте учреждения культуры.

Александр Зотов родился 29 апреля 1955 года в Москве, закончил ГИТИС, с 1970 года служил в Молодежном театре «На Красной Пресне около дома Станиславского».

В 1999 году Зотов удостоился звания заслуженного артиста России, а в 2021-м стал актером Московского драматического театра имени Гоголя. Зрителям артист запомнился участием в спектаклях «Воскресенье», «Девять» и, особенно, «Други игрищ и забав» по рассказам Василия Шукшина, где у Зотова было несколько значимых ролей.

По данным «МК», причиной смерти артиста стали проблемы с сердцем — полтора года назад он перенес операцию. Зотов 5 января должен был выйти на сцену Театра Гоголя как раз в спектакле «Други игрищ и забав», однако из-за ухудшения здоровья его планировали разово заменить сразу несколькими артистами.

После известий о кончине Зотова отменять и переносить спектакль с 5 января не стали — его сыграют в память об умершем актере.

Также издание со ссылкой на пресс-службу Театра Гоголя сообщает, что прощание с Александром Зотовым состоится 6 января.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер и бывший директор Омского государственного театра куклы, актера, маски «Арлекин» Станислав Дубков умер на 73-м году жизни.