В Москве полицейский спас беременную женщину от пьяного мужа с ножом

Фото, видео: 5-tv.ru

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После применения правоохранителем табельного оружия виновника происшествия доставили в больницу.

В Москве сотрудник полиции спас беременную женщину, на которую с ножом напал ее муж. О происшествии сообщили в столичном управлении Следственного комитета. Кадры с места событий появились в распоряжении 5-tv.ru.

Уточняется, что инцидент произошел в одной из квартир жилого дома на улице Теплый Стан. Мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил беременную жену ножом в ногу, после чего попытался ее задушить.

Прибывшим на место полицейским пьяный злоумышленник оказал сопротивление и угрожал их убить. Учитывая реальную угрозу жизни и здоровья, один из правоохранителей применил табельное оружие.

В результате виновник происшествия был задержан и доставлен в больницу. Его беременная жена также госпитализирована. Жизни и здоровью женщины ничего не угрожает.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о покушении на убийство пострадавшей и о посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Приморье полуголый пьяный дебошир с уголовным прошлым напал с ножом на полицейских, нанеся одному два колото-резаных ранения, а второму — травму головы.