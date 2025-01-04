Без торжеств: как Кейт Миддлтон проведет 43-летие после продолжительной болезни

Кейт Миддлтон отказалась от торжеств и путешествий в день рождения

Фото: www.globallookpress.com/Stephen Lock

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Этой первый день рождения принцессы после победы над раком.

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон отказалась от торжеств и путешествий в свой день рождения, который состоится 9 января. Об этом сообщает RadarOnline.

По словам инсайдера, сейчас члены королевской семьи не желают лишнего внимания и не спешат делиться планами на 43-летие Миддлтон. Однако известно, что никаких приемов и мероприятий в этот день не ожидается.

К слову, это первый день рождения принцессы после победы над онкологическим заболеванием. Для Кейт прошедший год выдался очень непростым: в январе 2024-го ей диагностировали рак.

Миддлтон удалили опухоль из брюшной полости, а после назначили курс химиотерапии. Состояние принцессы было настолько серьезным, что ей пришлось долгое время отказываться от участия в мероприятиях. В сентябре стало известно, что Миддлтон завершила лечение. Сейчас, когда самое страшное позади, семья может выдохнуть с облегчением.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Букингемский дворец рассказал о состоянии Карла III. Британцы опасаются, что больной раком король Великобритании может не дожить до конца года.