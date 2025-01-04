«В этой квартире жил Яков Сталин»: Ида Галич приобрела недвижимость в центре Москвы

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

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В стенах этого дома побывали не последние для страны люди.

Блогер Ида Галич приобрела квартиру в центре Москвы. Звезда поделилась подробностями сделки в социальных сетях.

Ида основательно подошла к выбору недвижимости и спустя несколько месяцев нашла подходящий вариант.

«Я искала новую квартиру больше семи месяцев. Посмотрела весь старый фонд, ведь я фанат подобных интерьеров. Нашла эту красавицу в двух минутах от Кремля с потолками четыре метра и больше ни о чем не могла думать», — рассказала Галич.

Блогер призналась, что приобретенная квартира оказалась в несколько раз дороже, чем она планировала потратить. Чтобы купить недвижимость, ей пришлось попрощаться с другой ее квартирой и продать автомобиль.

Квартира, выбранная Идой, имеет богатую историю. По словам блогера, в стенах этого здания побывали не последние для страны люди. Также поговаривали, что именно в этой квартире жил сын Иосифа Сталина Яков.

Сейчас знаменитость живет с сыном Лео на Арбате. Кроме того, у Галич есть загородный дом, в котором проживают ее родители. В будущем она планирует перевезти маму и папу поближе к центру.

«На выходных будем уезжать за город, а в теплые будни гулять по любимому историческому центру», — подчеркнула она.

К слову, недавно Ида Галич сообщила, что снова стала невестой. В ходе программы на федеральном канале она показала роскошное кольцо на безымянном пальце, которое ей подарил возлюбленный — бизнесмен Олег Ледвич.

С предпринимателем блогер вместе больше года. Поначалу она скрывала отношения, но недавно рассекретила избранника. Для звезды этот брак станет вторым, ранее она была замужем за бизнесменом Аланом Басиевым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ида Галич дала совет трудоголикам.