Автомобиль упал в реку в центре Москвы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/moscowproc; 5-tv.ru

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На месте происшествия работают экстренные службы.

Автомобиль упал в воду в центре Москвы. По информации источника 5-tv.ru, водитель Volkswagen пробил ограждение в районе Лужнецкой набережной и упал в Москва-реку. По предварительным данным, он не справился с управлением.

Позднее прокуратура Москвы опубликовала видео, на котором запечатлен момент падения машины.

Сколько людей находилось в салоне авто — неизвестно. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рейсовый автобус с пассажирами опрокинулся в Тюменской области. Водитель автобуса совершил наезд на снежный вал, в результате чего транспортное средство сошло с дороги и перевернулось. В результате инцидента пострадали пять человек, включая водителя. Все они были доставлены в больницу.