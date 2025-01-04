В Японии умерла самая старейшая жительница планеты

В Японии умерла старейшая жительница планеты Томико Итоока в возрасте 116 лет

Фото: Фото из открытых источников

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Женщина было 116 лет.

Жительница Японии Томико Итоока, которая считалась самым пожилым человеком в мире, умерла в возрасте 116 лет. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Женщина скончалась 29 декабря в доме престарелых города Асия в префектуре Хиого. Причиной смерти стал преклонный возраст. Похороны состоялись 4 января.

Томико Итоока родилась 23 мая 1908 года в Осаке. Всего в семье росло трое детей, она была средним ребенком.

В 20 лет Томико вышла замуж. У нее появилось две дочери и сыновей. Муж умер, когда женщине был 71 год. Несмотря на почтенный возраст, она продолжала вести активный образ жизни, в том числе заниматься альпинизмом. Томико дважды поднималась на гору Онтаке высотой более трех километров. Именно любовь к пешим прогулкам считалась в семье секретом долголетия.

Титул старейшего человека в мире она получила в декабре 2023 года. Официальный статус самого старого жителя Земли Томико присвоила Книга рекордов Гиннесса в сентябре 2024 года. По некоторым данным, это звание может перейти к 116-летней жительнице Бразилии Ина Канабарро Лукас.

К слову, самой старейшей из всех живших людей считается француженка Жанна Кальман. Она умерла в 1997 году в возрасте 122 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что в Великобритании умерла старейшая в мире кошка по кличке Рози.