Не только лишние килограммы: чем грозит привычка наедаться вечером

Фото: 5-tv.ru

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Проблемы со здоровьем часто возникают у тех, кто ест в позднее время.

Привычка наедаться после пяти часов вечера приводит к набору веса, а слишком много еды перед сном грозит увеличению риска развития рака желудка. Об этом рассказала врач-эндокринолог Зухра Павлова в своем Telegram-канале.

Эксперт сослалась на результаты исследования, в котором приняли участие 26 добровольцев старше 50 лет. У всех был избыточный вес или ожирение, а у некоторых уже имелся сахарный диабет или преддиабет.

Группу людей разделили на две команды. Участники первой съедали почти половину суточного рациона до пяти вечера, а вторая после. Примечательно то, что все пациенты, у которых был диабет, относились к тем, кто ест очень поздно.

«Основной вывод этого исследования заключается в том, что повышенное потребление энергии после 17:00 связано с ухудшением толерантности к глюкозе у взрослых с ожирением и преддиабетом или диабетом второго типа независимо от массы тела, состава рациона или повышенного потребления энергии», — объяснила Павлова.

Эндокринолог порекомендовала, что последний прием пищи должен был за три часа до сна. Иначе организм будет занять перевариванием пищи, а не обеспечением качественного сна.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что нутрициолог поставила точку в вопросе смешивания алкоголя.