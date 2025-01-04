Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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ВС РФ продолжают вытеснять украинских националистов с территории Донбасса.

Российские силы освободили село Надия в Луганской народной республике, сообщили в Минобороны страны.

В ведомстве указали, что взять населенный пункт под контроль удалось подразделениям группировки войск «Запад» в результате успешных наступательных действий.

В ходе боев ВСУ потеряли до 590 боевиков. Также российские силы уничтожили вражеское оружие и склад боеприпасов.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.