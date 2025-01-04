Девять жителей Горловки ранены в результате обстрела ВСУ

Фото: © РИА Новости/Антон Вергун

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Украинские боевики атаковали населенный пункт кассетными боеприпасами.

Девять мирных жителей Горловки ранены в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в Telegram-канале.

«Девять раненых мирных жителей Горловки в результате обстрела жилмассива „Комсомолец“ со стороны ВФУ», — уточнили в публикации.

Отмечается, что жилмассив «Комсомолец» бы обстрелян кассетными боеприпасами Вооруженных формирований Украины. Пострадавшим оказывается медицинская помочь.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили третий за текущие сутки украинский беспилотник в Ленинградской области. Все три беспилотника были сбиты в районе Лужской губы Финского залива. бломки последнего упали в лесном массиве, на месте работают экстренные службы.