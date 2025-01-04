«Из боя выйдет только один»: якутский боец одолел боевика ВСУ в рукопашной схватке

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

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Противостояние произошло в ходе штурма в населенном пункте Трудовое.

Одолевший боевика ВСУ в рукопашной схватке военнослужащий ВС РФ из Якутии Андрей Григорьев изначально осознавал, что из боя живым сможет выйти только один человек. Об этом он рассказал общероссийскому общественному движению Народный фронт.

«Мне было понятно и ему было понятно, что из этого боя выйдет только один. Поэтому или он, или я. До последнего там сражались», — рассказал военнослужащий.



Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

Он также отметил, что украинский боевик был выше и крупнее Григорьева. Андрей выразил благодарность своим инструкторам за отличную боевую подготовку, которая помогла ему преодолеть противника. По словам бойца, в конце сражения боевик ВСУ назвал Григорьева лучшим бойцом в мире.

Якутский военнослужащий сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо. Однако украинский боевик ранил его ножом в правое ухо — из-за этого он плохо слышит.

Противостояние российского военнослужащего Андрея Григорьева и боевика ВСУ произошло в ходе штурма в населенном пункте Трудовое. Бойцу из Якутии и его сослуживцу поручили установить триколор РФ, но во время выполнения задачи его товарища застрелил пулеметчик ВСУ.

Далее украинский националист попытался склонить Григорьева сдаться в план, но боец вступил с ним в рукопашный бой. Андрей рассказал, что не собирался сдаваться. Он не позволил боевику выхватить из его руки нож и одолел противника, который после схватки попросил дать ему «уйти спокойно».

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Ленинградской области сбили третий беспилотник ВСУ.