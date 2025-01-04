В Ленинградской области сбили третий беспилотник ВСУ
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Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Обломки дрона упали в лесном массиве.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили третий за текущие сутки украинский беспилотник в Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Все три беспилотника были сбиты в районе Лужской губы Финского залива. Обломки последнего упали в лесном массиве, на месте работают экстренные службы.
По данным губернатора Дрозденко, разрушений и пострадавших нет.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала специальной военной операции, которая была объявлена в конце февраля 2022 года президентом РФ Владимиром Путиным. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ВСУ ударили по больнице в Алешках и сожгли школу в Новой Каховке.