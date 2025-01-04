Кишечная палочка и сальмонелла: в каком полезном продукте содержатся опасные бактерии

Фото: www.globallookpress.com/Tom Schneider

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Если не прибегнуть к его термической обработке, то можно получить серьезное отравление.

Пророщенные семена бобов способны навредить организму человека из-за содержания в них опасных бактерий, сообщило издание Daily Mail.

Здоровое питание — это отлично, однако и полезные продукты, включая овощи, могут быть опасны. Например, проростки семян бобов, богатые жирными кислотами, антиоксидантами и клетчаткой, способны вызвать серьезное отравление.

Дело в том, что условия, в которых взращивают этот продукт, идеальны для размножения бактерий. Если перед употреблением пренебречь термической обработкой или, по меньшей мере, тщательным мытьем продукта, в ваш организм может попасть кишечная палочка, листерии и сальмонелла.

Очень важно правильно употреблять в пищу проростки бобовых и других растений. В этих случаях можно извлечь из них множество полезных свойств. Например, проращенные семена подсолнечника будут бороться с воспалениями и бактериями. Они также обладают отхаркивающим свойством, снижают холестерин и способствует заживлению ран.

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