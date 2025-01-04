Правительство Черногории предложило гражданам добровольно сдать нелегальное оружие

Фото: Reuters/Stevo Vasiljevic

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1 января 2025 года в Цетине мужчина открыл огонь в кафе. Инцидент привел к гибели десяти человек.

Правительство Черногории анонсировало кампанию «Береги жизнь — сдай оружие». В рамках инициативы гражданам страны предложено по своей воле сдать все имеющееся у них нелегальное оружие. Об этом премьер-министр страны Милойко Спайич заявил порталу RTCG.

«Эта кампания будет ограничена двумя месяцами. Если в предстоящие два месяца люди, владеющие нелегальным оружием, не сдадут его, они будут жестоко наказаны», — сказал чиновник.

Как только сроки проведения кампании подойдут к концу, полиция начнет масштабную проверку населения, сотрудники пройдут по всем домам, чтобы найти незарегистрированное оружие. Для этого в полицию призовут новых сотрудников. Их набор ведется уже сейчас, в то же время в стране заработало новое подразделение, занимающееся борьбой с владением нелегального вооружения.

Напомним, 1 января 2025 года в черногорском городе Цетине мужчина открыл огонь в кафе. Известно, что инцидент привел к гибели десяти человек.

Ранее 5-tv.ru писал, что подозреваемый в стрельбе в Цетине попытался покончить с собой, однако умер только во время транспортировки в клинический центр. Семья предполагаемого убийцы сообщала, что он был «социально девиантным человеком». Мужчина не впервые проявлял агрессию, он также привлекался к ответственности за незаконное хранение оружия.