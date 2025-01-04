Приговор Дональду Трампу по делу о подлоге документов будет вынесен 10 января

Фото: Reuters/Cheney Orr

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Избранный президент США может присутствовать на судебном заседании в формате онлайн.

Суд вынесет Дональду Трампу приговор десятого января. Избранного президента США обвиняют в том, что он якобы осуществил подлог финансовых документов компании Trump Organization, когда выплачивал деньги актрисе Сторми Дэниелс. Документ о назначении даты вынесения приговора опубликован в электронной базе суда Нью-Йорка.

«Ответчик должен явиться на вынесение приговора 10 января 2025 года», — сказано в тексте заявления.

Дональд Трамп сможет присутствовать на судебном заседании онлайн, если не захочет приезжать лично. Приговор неспроста выносится до инаугурации. Суд отмечает, что после присяги «подсудимый обретет президентскую неприкосновенность». Адвокаты пытались добиться отмены обвинительного вердикта против Трампа по делу. По их словам, оно не может быть возбуждено, потому что является беззаконным. Но суд отказал в требовании прекратить разбирательства.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп проведет митинг на стадионе команды Овечкина за день до инаугурации. Мероприятие президент посвятит лозунгу «Сделаем Америку снова великой».