Гаубица «Мста-С» уничтожила пулеметные точки ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Под удар попала и живая сила противника.

Расчеты самоходных гаубиц «Мста-С» группировки войск «Запад» поразили замаскированную бронетехнику, пулеметные точки и пехоту ВСУ в зоне СВО. Самые яркие видео из зоны спецоперации — смотрите в материале 5-tv.ru.

Расчеты гаубиц выполняют боевые задачи с самого начала СВО. Поразить позиции неприятеля они способны с расстояния десятков километров, причем даже прямой наводкой без предварительной подготовки.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.