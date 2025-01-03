«Было очень страшно»: землетрясение магнитудой 4,5 произошло в турецкой Анталье

Фото: www.globallookpress.com/Günter Flegar

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Одному из местных жителей показалось, что на него падает дом.

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в турецкой Анталье 3 января. Об этом в пятницу сообщило местное издание Haberler.

По данным турецкого агентства по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), эпицентр землетрясения находился в море у берегов Алании на глубине порядка семи километров. Первые толчки ощущались в 16:51 по местному времени.

«Это было ужасно. Казалось, что здание сейчас упадет на меня», — сказал один из очевидцев.

Турецкие власти сообщают, что информации о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Ранее 5-tv.ru сообщал о землетрясении магнитудой 4,2 на Камчатке.