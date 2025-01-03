Похудела во время праздников: Валя Карнавал сделала провокационное заявление

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Блогер буквально «тает» на глазах.

Блогер и певица Валя Карнавал похудела во время новогодних праздников. Такое смелое заявление она сделала в личном блоге.

«Человек, который худеет на праздниках», — так подписала блогер видео, где показывала свою осиную талию вблизи.

Судя по кадрам, новогоднее застолье и правда никак негативно не сказалось на фигуре Карнавал. Пока что блогер предпочитает не вдаваться в подробности о причинах сброса веса.

Валя Карнавал в последние годы не перестает удивлять поклонников своими успехами в похудении. Так, ей удалось сбросить почти 20 килограммов, и летом 2024 года ее вес составлял 43 килограмма.

По ее словам, добиться таких результатов ей помогли диеты. Сначала она просто исключила из своего рациона практически всю еду, кроме яблок, но потом ее самочувствие начало резко ухудшаться, а результаты были небольшими. После этого она «взялась за голову», перешла к подсчету калорий и стала заниматься в зале с личным тренером.

Несмотря на хорошие результаты, Карнавал до сих пор продолжает сбрасывать вес, из-за чего подписчики уже начинают беспокоиться за ее здоровье.

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