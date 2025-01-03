Тяжелая форма пневмонии: глава Еврокомиссии фон дер Ляйен заболела

Фото: www.globallookpress.com/Zhao Dingzhe

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Чиновница отменила все запланированные поездки на ближайшие две недели.

У председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен обнаружили тяжелую форму пневмонии. Об этом 3 января сообщило агентство DPA.

«Глава Еврокомиссии полностью выздоровеет к середине месяца, если все пройдет хорошо», — цитирует агентство представителя комиссии.

В связи с этим все запланированные поездки председателя на ближайшие две недели были отменены.

После выздоровления фон дер Ляйен планирует вернуться к работе в своем офисе в здании Еврокомиссии в Брюсселе. В настоящее время она выполняет официальные обязанности из Ганновера.

В ноябре глава Еврокомиссии заявляла, что в Европе готовы к прекращению поставок российского газа. 1 января «Газпром» остановил транзит газа через территорию Украины. 2 января цены на российское голубое топливо в Европе достигли максимума с октября 2023 года.

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