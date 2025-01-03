Flydubai отменила рейсы из Сочи и Минвод в Дубай до конца праздников

Фото: www.globallookpress.com/Markus Mainka

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Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России.

Авиакомпания Flydubai отменила рейсы в Дубай из Сочи и Минеральных Вод до конца новогодних праздников. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР) в своем Telegram-канале.

«Flydubai сняла полетную программу из Сочи и Минвод до конца праздников. Туроператоры пересаживают туристов на другие рейсы», — сказано в публикации.

Кроме того было отмечено, что, согласно данным туроператора Space Travel, билеты из Минеральных Вод обычно обменивают на рейс из Махачкалы. При этом сочинским пассажирам предлагают несколько вариантов, в том числе Москву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Молдавии предложили запретить деятельность российских авиакомпаний. Под запрет могут попасть перевозчики из Армении и еще 18 стран. Цель нового проекта в министерстве — привести законодательство страны в соответствие с нормами Европейского союза. Проект будет обсуждаться до 9 января.