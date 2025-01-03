Не сказочное Бали: Ксения Бородина разочаровалась отпуском на острове

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Ведущая отдыхает вместе со своими новым возлюбленным и дочерьми.

Долгожданный новогодний отпуск Ксении Бородиной превратился в одно большое разочарование. «Сказочное Бали» показалось ей совсем не сказочным. Что не понравилось знаменитости, она рассказала на своей в странице в социальных сетях.

Отпуск, Бали, а рядом близкие люди — казалось бы, что еще надо для счастья? Но пришла беда, которую Ксения не предусмотрела — сезон дождей на острове, куда она отправилась со своим возлюбленным Николаем Сердюковым и дочерьми Марусей и Теоной.

Да и в целом Бородина посчитала, что Бали — сильно распиаренное место. Она сравнила остров с популярным курортом в Таиланде.

«Конечно, я в полном принятии, но сказочное Бали — не мое. Любила всю жизнь Пхукет, так и буду любить… На мой взгляд, сильно распиаренное место, пробки. За время ковида тайцы Пхукет просто превратили в сказку, а тут, наоборот, грязно сильно», — написала ведущая.

Бородина отметила, что радует лишь шикарная вилла, которую им удалось арендовать на время отпуска.

Ранее 5-tv.ru писал, что будущий муж Ксении зарабатывает чуть ли не в 30 раз меньше. А потому аренду виллы, скорее всего, оплатила сама Бородина. В здании предусмотрено семь спален, три бассейна, тренажерный зал, кинотеатр и многое другое.