Вспышка класса X произошла на Солнце впервые в 2025 году

Фото: 5-tv.ru

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Явление, мощность которого была максимальной, длилось порядка 20 минут.

В начале года на Солнце произошла первая мощная вспышка класса Х. Об этом стало известно 3 января из сообщения, опубликованного на сайте Института прикладной геофизики имени Федорова.

«3 января в 14:39 по московскому времени в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка Х1.2 продолжительностью 20 минут», — говорится в сообщении.

Солнечные вспышки классифицируются по интенсивности рентгеновского излучения и делятся на пять категорий: A, B, C, M и X, где X — самая мощная.

Ранее, 30 декабря 2024 года, на Солнце произошли две вспышки класса X. Первая вспышка класса X1.1 была зарегистрирована в 7:32 по московскому времени и длилась пять минут. Вторая, более сильная вспышка класса X1.5 произошла в 7:14 по московскому времени и продолжалась 37 минут. Обе вспышки были зафиксированы в рентгеновском диапазоне.

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