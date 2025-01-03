Вооруженный «Дед Мороз» убил владельца магазина в Чувашии
В Чувашии мужчина в костюме Деда Мороза застрелил местного предпринимателя
Фото, видео: СУ СКР по Чувашии; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
По предварительной версии следствия, причиной преступления стал долг.
В Чувашии мужчина в костюме Деда Мороза убил местного предпринимателя. Предполагаемой причиной преступления стал денежный долг. Об этом сообщили в следственном управлении СК по Республике Чувашия.
Накануне днем в один из магазинов города Канаша зашел мужчина, переодетый в костюм Деда Мороза. Новогодняя сказка моментально обернулась трагедией. Незнакомец выстрелил в стоящего за прилавком мужчину. Он, как выяснилось, был владельцем магазина. Предприниматель скончался на месте. Преступнику удалось скрыться, но ненадолго.
«Личность подозреваемого установлена. Утром 3 января он задержан по месту своего жительства в одной из деревень Канашского округа», — заявили в следственном управлении.
Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ — убийство. Его причиной, по предварительной версии следствия, стал долг владельца магазина перед подозреваемым.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в новогоднюю ночь неизвестный набросился с ножом на пару в Екатеринбурге.