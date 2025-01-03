С побережья Кубани вывезли почти 78 тысяч тонн загрязненного песка и грунта

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; Telegram/МЧС России/mchs_official; 5-tv.ru

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Сотрудники МЧС и волонтеры продолжают уборку пляжей в Краснодарском крае.

С побережья Кубани волонтеры и спасатели вывезли около 78 тысяч тонн грунта, загрязненного мазутом. Об этом сообщила пресс-служба МЧС РФ.

«Почти 78 тысяч тонн загрязненного грунта собрано с побережья Кубани. В Керченском проливе обследовано 678,8 квадратных километра акватории», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Крыму незначительное загрязнение нефтепродуктами было выявлено в селе Яковенково — три тысячи метров береговой линии. На месте работают 50 человек и семь единиц техники. В ведомстве подчеркнули, что с начала работ было обследовано 1803 километра побережья, очищено более 48,5 километра и вывезено 229 тонн загрязненного грунта.

Крушение танкеров в Керченском проливе

Крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239 в Керченском проливе произошло 15 декабря 2024 года. Сильные штормовые волны буквально переломили судна пополам. На борту первого танкера было 13 членов экипажа, на втором — 14. Известно, что один моряк погиб. Все остальные — спасены.

В результате крушения произошел разлив нефтепродуктов в Керченском проливе. В Краснодарском крае введен режим ЧС федерального характера. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Позднее в пресс-службе Минтранса РФ сообщили, что в акваторию Черного моря после крушения танкеров попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. По словам специалистов, эта цифра значительно меньше первоначальной оценки ЧП.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что на Камчатке произошел разлив мазута из танкера.