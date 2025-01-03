Фото, видео: Reuters/Maksym Kishka; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Пленный боевик раскрыл, что на Украине люди вынуждены прятаться, чтобы их не забрали.

В десантную бригаду ВСУ набирают даже тех мужчин, кто не может стоять на ногах из-за сколиоза или у кого очень плохое зрение. Об этом рассказал украинский боевик Роман Хавалиц, попавший в плен ВС РФ.

«Никто не хочет идти воевать. Должны быть здоровые люди в бригаде. А забрали таких людей, у которых зрение минус девять, сколиоз, не может на ногах стоять, спина больная. Никого это не волнует, всех забирают и все», — сказал он.

По словам боевика, его с товарищами оставили на позиции, где они на протяжении двух суток находились под непрерывным огнем. Причем удары поступали также со стороны украинских формирований.

Старший из его группы получил неизвестное распоряжение и ушел, оставив Романа одного. После чего он решил выйти к российским бойцам, когда ему пообещали, что не тронут. Боевик был удивлен, что к нему отнеслись по-человечески и даже предложили медицинскую помощь.

«У нас люди прячутся, чтобы их не забрали, потому что посылают на убой», — сказал Хавалиц.

К слову, на Украине мужчин насильно забирают в ряды армии прямо с улиц городов и из собственных квартир. Киевские власти делают все, чтобы было меньше уклонистов — сократили список медицинских противопоказаний, допустили к призыву студентов и женщин-медиков.

В мае 2024 года на Украине ужесточили мобилизацию. Согласно этому закону, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет должны носить при себе военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников ТЦК. В ноябре был подписан закон о продлении всеобщей мобилизации и военного положения еще на 90 дней — с 10 ноября 2024 года по 7 февраля 2025-го.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что как российские спецслубы предотвращают теракты боевиков ВСУ.