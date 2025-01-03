«Это испортит празднование»: как вести себя, если вам вручили ненужный подарок

Фото: 5-tv.ru

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К сожалению, не всегда удается получить то, что хотелось. Следует ли говорить о своем недовольстве прямо или лучше тактично промолчать?

Когда вы получаете в подарок не то, что хотели, старайтесь не показывать своего разочарования. Такой совет дал психиатр, психотерапевт Алексей Вилков в беседе с изданием «Вечерняя Москва».

«Когда человек получил в подарок вещь, которая ему не пригодится, важно не показывать свое негодование, потому что это может обидеть дарителя. Человек может расстроиться, почувствовать неловкость, после чего последуют извинения за неудачный выбор. Все это, очевидно, испортит празднование», — объяснил эксперт.

Вместо критики подарка лучше поблагодарить человека, потому что он потратил свое время на его поиски. Тем более, как отметил психотерапевт, в этом случае всегда важнее внимание, чем содержимое.

Вилков порекомендовал ненужный презент продать или отложить в дальний ящик, возможно, эта вещь понадобится со временем. Если нет, то всегда можно отдать подарок тому, кто в нем действительно будет нуждаться.

Ранее 5-tv.ru сообщил, кто приносит подарки детям в разных странах на Новый год.