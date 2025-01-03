В поиске вдохновения: прогноз Таро на неделю с 6 по 12 января

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Таролог Екатерина Кузнецова рассказала, как пройдет неделя, чего лучше остерегаться и на что обратить особое внимание.

Популярность карт Таро растет с каждым днем — к их помощи обращаются совершенно разные люди: от девочек-подростков, гадающих на любовь, до взрослых мужчин, которые хотят узнать свое ближайшее финансовое будущее.

Карты Таро могут указать верный путь любому человеку. Они дадут наставления в финансовых и любовных направлениях. Таролог Екатерина Кузнецова эксклюзивно для 5-tv.ru подготовила общий прогноз с 6 по 12 января.

Основная энергия недели (Карта Таро — Паж Кубков)

5-tv.ru

На этой неделе мы будем вдохновляться и вдохновлять других. Появится желание во всем видеть прекрасное. Помните, что в жизни есть много красок, помимо черных и белых. Кроме того, мы сами можем создать себе настроение.

Прогноз финансов недели (Карта Таро — Девятка Жезлов)

5-tv.ru

Наши усилия всегда приводят к определенному результату. Если мы им недовольны, то необходимо что-то в этих действиях поменять. Девятка Жезлов говорит о том, что могут быть выстроены определенные барьеры.

Мы можем лишать себя каких-то прекрасных вещей, в том числе финансовых благ. Важно идти вперед и не обращать внимание на те обстоятельства и преграды, которые только в нашей голове.

Прогноз сферы отношений на неделю (Карты Таро — Королева Чаш (Кубков), Королева Пентаклей, Четверка Жезлов)

5-tv.ru

Королева Чаш говорит о том, что на этой неделе захочется радоваться, быть любимыми, заботиться о близких людях. Королева Пентаклей сулит разумные отношения. Мы будем отдавать энергию партнеру, но не стоит забывать о себе.

Карта Четверка Жезлов говорит о времяпрепровождении в компании, в которой нам будет весело. Она также сулит стабильность, понятность, теплые и романтические отношения.

Совет на неделю (Карта Таро — Девятка Мечей)

5-tv.ru

Карта советует покончить с праздным образом жизни для того, чтобы нормализовать наш сон. Сейчас есть ситуации, которые требуют прояснения. Чтобы не быть заложником такой ситуации, пора что-либо прояснить раз и навсегда. Здесь явно задействован мужчина.

Необходимо либо вывести отношения на новый уровень, либо окончательно снять розовые очки. В любых отношениях должно быть безопасно. Лучше наслаждаться гармоничными, спокойными энергиями, чем пребывать в состоянии напряжения и стресса.

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