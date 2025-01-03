Новогоднее шоу «Волшебник из Великого Устюга» проходит в ДК им. Горбунова

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Цирковые номера, театральное искусство и новые технологии сплелись воедино.

Тем, кто остался недоволен подарками от Деда Мороза, самое время отправиться к нему в гости вместе с героями уникального мультимедийного шоу «Волшебник из Великого Устюга». Портал в волшебную вселенную открыли в ДК Горбунова в Москве. Эффект полного погружения в сказочный мир испытала на себе корреспондент «Известий» Анна Ничуговская.

Маленьких зрителей сказочный сюжет захватывает с первых секунд. Помощники Деда Мороза решили похулиганить во время работы и из-за шалости перепутали все подарки. Главная героиня Катя под елкой находит совсем не то, что просила. Чтобы восстановить справедливость, она в одиночку отправляется к зимнему волшебнику в Великий Устюг.

«Самое главное — это посыл: ничего не бояться, следовать за мечтой. Мы очень часто не знаем, чего мы хотим на самом деле, и когда это с нами случается, когда мы это получаем, важно быть к этому готовым», — сказала актриса театра «Комикс» Екатерина Виноградова.

Эту сказочную историю увидели уже сотни детей. Доберется ли главная героиня до резиденции Деда Мороза — зависит от маленьких зрителей. Все вместе они отгадывают загадки, поют новогодние песни и прячутся от лесных хищников.

«Мне больше всего понравились волки, потому что они умеют делать трюки — рондат, колесо, сальто, двойное сальто», — поделился впечатлениями маленький зритель Кирилл Неволин.

На сцене ДК Горбунова не спектакль, а праздничное шоу. Цирковые номера, театральное искусство и новые технологии сплелись воедино.

Это не просто декорация, по которой перемещаются артисты, — это стометровый мультимедийный экран. Для каждой сцены свое сказочное видео. Новогоднее волшебство здесь создают с помощью 3D-эффекта.

Экран расположен под углом 45 градусов, актеры учились ходить по нему в специальной обуви. Тут же над сценой парят гимнасты. Все трюки выполняются без страховки.

«Кольцо определенного объема, и когда ты сидишь без костюма и без масок, ты помещаешься целиком, а когда ты надеваешь еще и шлем, который выпирает, тут надо учитывать еще вот этот объем, который добавляется в голове», — отметил артист-акробат Артем Самсонов.

Творческая команда придумала все до мелочей — костюмы, свет, звук. Музыка, к примеру, написана именно для этого шоу.

«На каждую сцену, на каждый номер мы писали отдельно музыку, чтобы у нас максимальное было погружение. И все вместе работали таким единым оркестром для создания новогоднего впечатления», — отметил Даниил Вайгер, художественный руководитель театра «Комикс».

Знаем ли мы, чего хотим на самом деле, и как сделать жизнь счастливой — в детской постановке поднимают совсем недетские вопросы. И сказочные герои обязательно найдут ответы. Конец растрогает даже взрослых.

«Очень интересно, увлекательно и даже немного комедийно. Что-то из своего детства вспоминаешь», — поделилась зрительница Татьяна Балтян.

«Там было много волков и сов, и мы помогли Кате добраться до Деда Мороза», — рассказала маленькая зрительница Регина Соколова.

Чем закончится эта сказка, еще можно узнать самим. Новогоднее шоу в ДК Горбунова будет идти до 12 января.