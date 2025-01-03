На Камчатке произошел разлив мазута из танкера

Фото: Telegram/Дальневосточная транспортна/dvtproc

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Прокуратура организовала проверку.

В Петропавловске-Камчатском произошел разлив мазута при перекачке топлива. Об этом сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

«При перекачке топлива из танкера „Остров Сахалин“ в береговые емкости ТЭЦ-1 АО „Камчатскэнерго“ в городе Петропавловске-Камчатском произошел разлив мазута», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что вокруг судна установлены боновые ограждения. Распространение попавших в воду нефтепродуктов по поверхности не зафиксировано.

Прокуратура организовала проверка соблюдения законодательства при эксплуатации водного транспорта. В случае необходимости будут приняты меры.

К слову, объем нефтепродуктов, попавших в Черное море после крушения танкеров «Волгонефть», оказался меньше первоначальной оценки. Исследование затонувших частей танкеров завершилось. Установлено, что в море попало примерно 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Это намного меньше той оценки, которая была сделана изначально.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что с побережья Кубани вывезли более 63 тысячи тонн загрязненного мазутом грунта.