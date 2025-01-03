«Светящееся кольцо»: космический мусор весом в полтонны упал на деревню в Кении

NYT: кусок космического мусора весом в полтонны упал на деревню в Кении

Фото: www.globallookpress.com/Jasmin Moghbeli/ NASA

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Местные жители перепуганы из-за случившегося.

На деревню в Кении упал 499-килограммовый кусок космического мусора. Об этом сообщает газета The New York Times.

«Светящееся металлическое кольцо, более восьми футов в диаметре и весом более (2,5 метра — Прим.ред.) 1100 фунтов (499 килограммов — Прим.ред.), упало с неба в отдаленной деревне в Кении», — говорится в сообщении.

Никто из местных жителей округа Макуэни не пострадал. Тем не менее люди сильно испугались, опасаясь, что на них могла упасть бомба или другой опасный объект.

«С тех пор как этот объект упал, мы не спим. Все задаются вопросом, что происходит», — сказал житель деревни Пол Мусили.

По данным Кенийского космического агентства, упавшие обломки, предположительно, могут быть частью ракеты-носителя. Этот инцидент описали как «единичный случай», поскольку такие объекты проектируют так, чтобы они сгорали в атмосфере Земли или падали на необитаемые территории.

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