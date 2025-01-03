«Победить заболевание»: лучший способ использования имбиря при простуде

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Диетолог порекомендовала способ, как получить максимальную пользу от этого растения.

Чтобы победить простуду, следует добавлять свежий корень имбиря в еду. Об этом рассказала врач-диетолог и нутрициолог Ольга Панова в беседе с радио Sputnik.

«Если вы хотите победить простудное заболевание, лучше всего употреблять свежий корень имбиря. Можете добавлять его куда угодно: и в чай, и в каши, и в супы, и в салаты, в смузи», — объяснила эксперт.

При этом, чтобы получить максимальную пользу, заваривать чай с имбирем нужно особым образом. Диетолог посоветовала натереть одну столовую ложку свежей пряности в пол-литра кипятка, и дать настояться 15 минут. Затем следует процедить напиток. Такой чай необходимо употреблять два-три раза в день с добавлением лимона и меда.

Панова отметила, что эффект от сушенного или маринованного имбиря будет меньше, чем от свежего. Однако, несмотря на всю пользу, употреблять это растение нужно осторожно. Оптимальная дозировка в день — не более четырех граммов. Если съесть больше, то могут появиться неприятные последствия в виде изжоги и диареи, а также учащенного сердцебиения.

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