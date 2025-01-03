Грецию беспокоит рост цен на газ после прекращения транзита через Украину

Фото: www.globallookpress.com/Nikolas Georgiou

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Запасы для отопления домов в Европе уже начинают заканчиваться.

Прекращение транзита газа через Украину может привести к повышению цен на него. Власти Греции обеспокоены этим фактом, сообщило греческое телевидение ERT.

«В правительстве уверяют, что Греция полностью защищена от прекращения поставок российского природного газа в Центральную Европу через Украину, однако широко распространена обеспокоенность по поводу возможного повышения его цены», — сказано в сообщении.

Сообщается, что в этом году ожидается более суровая зима, чем в прошлом. В связи с этим растет беспокойство по поводу цен на газ — запасы для отопления домов в Европе уже начинают заканчиваться. Болгарию, Румынию и Грецию прекращение транзита газа, вероятно, затронет особенно сильно. Им придется увеличить экспорт электроэнергии.

Экс-министр Греции Панайотис Лафазанис накануне назвал решение ЕС и Киева прервать транзит российского газа через Украину преступлением. Утром первого января подача российского газа для транспортировки в Европу была прекращена «Газпромом». Представители компании отметили, что это решение было принято из-за череды отказов со стороны Украины продлить соглашение.

Россия несколько раз напоминала, что с ее стороны никогда не поступало отказов от транзитных поставок в Европу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что власти Германии призвали запустить СП после остановки транзита газа через Украину.