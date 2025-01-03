«Купол Донбасса» перехватил 72 беспилотника за время новогодних праздников

Фото: © РИА Новости/Станислав Красильников

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Дроны сбили нал Донецком и Макеевкой.

В период празднования Нового года система защиты воздушного пространства и радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» перехватила 72 украинских беспилотных летательных аппарата над Донецком и Макеевкой. Об этом рассказала официальный представитель ФСБ России по Донецкой Народной Республике Оксана Семесенко.

Удалось избежать теракта со стороны Вооруженных сил Украины в Макеевке — одна из узловых подстанций ДНР могла быть подорвана, сообщила Семененко.

В сторону гражданского объекта инфраструктуры был запущен беспилотник со взрывчатым веществом, вес которого составлял более 15 килограммов. Накладной заряд был уничтожен контролируемым подрывом, а органы управления БПЛА отключены усилиями взрывотехников УФСБ России по ДНР.

«Благодаря профессиональным действиям наших защитников жертв среди мирного населения и ущерба инфраструктуре не допущено», — добавила представитель ФСБ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что над территорией Брянской области было уничтожено восемь беспилотников.