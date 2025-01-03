Баланс во всем: почему опасно пропускать завтрак

Фото: www.globallookpress.com/Alexander Legky

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Эндокринолог предупредила, что даже в период активного похудения не стоит пропускать данный прием пищи.

Утренний прием пищи — обязательный ритуал, им нельзя пренебрегать. В противном случае можно сильно переесть в обед. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Мария Калошина.

«Калорийность (завтрака) должна составлять около 35 процентов от общего рациона», — дала совет эксперт.

Врач отметила, что особенно важно завтракать, если есть цель сбросить вес. При похудении необходимо научиться чувствовать тонкую грань между чувством голода и жаждой. Как выяснилось, более 80% голодных людей на самом деле просто хотят пить.

Чтобы понять, действительно ли вы хотите есть, следует выпить 200 миллилитров воды и отследить свое состояние после этого.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, можно ли есть яйца каждый день. По словам диетолога, ежедневное употребление этого продукта приведет к тому, что мышечная масса начнет стремительно расти.