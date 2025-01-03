«Кто ищет, тот всегда найдет»: жена Курбана Омарова не проверяет его телефон
Жена Курбана Омарова Валерия не проверяет его телефон
Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda
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Девушка отметила, что считает контроль своей второй половинки некрасивым и неуважительным поведением.
Беременная жена блогера Курбана Омарова Валерия рассказала, что в их браке не принято «проверять» телефоны друг друга, хотя пароли супруги не скрывают. Фактом об отношениях девушка поделилась в своем личном блоге в соцсетях.
«Я доверяю своему мужу, а он доверяет мне», — отметила Валерия.
Кроме того, она назвала привычку контролировать своих возлюбленных «некрасивой и неуважительной». Девушка считает, что нельзя жить в паранойе, а при наличии сомнений следует сразу затевать откровенный разговор. Валерия применила к данной ситуации крылатое выражение: «Кто ищет, тот всегда найдет».
Валерия души не чает в бизнесмене и даже набила на руке татуировку «Zima». Так к Курбану Омарову обращаются близкие люди.
Супруги ждут скорого пополнения в семье. О беременности Валерия объявила в августе прошлого года. Для девушки будущий малыш станет первенцем, а для Омарова – уже третьим ребенком.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что жена Курбана Омарова рассказала об одной из черт его характера.