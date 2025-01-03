В Москве 3 января ожидаются похолодание и гололедица

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

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В ближайшие дни начнется «настоящая зима».

Местами сильная гололедица, небольшой снег, а также переменная облачность без существенных осадков ожидают москвичей в пятницу, 3 января. Прогноз размещен на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха будет находится в диапазоне от -3 до -1 градуса, а вот ночью случится ощутимое похолодание — столбики термометров покажут -7.

В Подмосковье ситуация менее благоприятная: днем будет -5, а ночью и вовсе -9. Кроме того, скорость западного ветра составит 5-10 м/с, а атмосферное давление 739-740 мм ртутного столба. Такие изменения в погоде связаны с тем, что из столицы ушел циклон. В ближайшие дни начнется «настоящая зима».

В Новый год жители Москвы радовались праздничной погоде, однако оттепель пришла уже второго января — столбики термометров поднялись до +2 градусов, а в некоторых районах столицы и вовсе до +4. Это связано с тем, что город оказался в теплом секторе атлантического циклона.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Марокко впервые за 50 лет пришла настоящая зима. Высота сугробов в некоторых районах достигает 40 сантиметров.