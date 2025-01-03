Восемь беспилотников уничтожены над территорией Брянской области

Фото: © РИА Новости/Игорь Зарембо

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Пострадавших и разрушений нет.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили восемь беспилотников в Брянской области. Об этом губернатор региона Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале.

Изначально ПВО обнаружили и сбили пять дронов, через 20 минут было уничтожено еще три БПЛА.

Богомаз подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет. Работают оперативные и экстренные службы. Губернатор поблагодарил бойцов ПВО.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили семь украинских беспилотников над четырьмя российскими регионами. Отмечено, что по два дрона было уничтожено над Белгородской, Брянской и Орловской областями, один — над Курской областью.