Один человек погиб при падении самолета в Калифорнии

Фото: www.globallookpress.com/Kyle Mazza

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Еще 15 человек пострадали.

В американском штате Калифорния небольшой самолет потерпел крушение и врезался в здание, что повлекло за собой пожар. Авария случилась в городе Фуллертон. Один человек погиб, еще 15 пострадали. Об этом сообщает ABC News со ссылкой на американскую полицию.

Сразу после случившегося в районе началась эвакуация. В социальные сети попали кадры, на которых видны клубы дыма, поднимающиеся над местом крушения. Правоохранительные органы пытаются установить, что привело к произошедшему.

Самолет потерпел крушение недалеко от местного аэропорта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Молдавии предложили запретить деятельность российских авиакомпаний. Новый закон может пресечь деятельность перевозчиков из Армении и еще 18 стран. Предложение поступило со стороны Министерства инфраструктуры и регионального развития Молдовии. Проект получил название «Об утверждении списка авиакомпаний».