Израиль ударил по оборонным заводам в сирийском Алеппо
Фото: www.globallookpress.com/Jamal Awad
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Точной информации об ущербе нет.
Израиль ударил по военным заводам, а также научно-исследовательскому центру в сирийском Алеппо. Об этом сообщила радиостанция Sham FM.
«Атака Израиля была направлена против оборонных лабораторий и научно-исследовательского центра близ города Аль-Сафира в восточной части Алеппо», — сообщается в Telegram-канале радиостанции.
Стало известно и о звуках взрывов в Алеппо. По словам корреспондента Sham FM, об ущербе сейчас ничего неизвестно.
Конфликт на Ближнем Востоке
Войны на Ближнем Востоке не утихают с середины XX века. Новый виток конфликт получил 7 октября 2023 года, когда боевики палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля, где убили и взяли в плен сотни местных жителей и туристов.
После этого Израиль начал операцию в секторе Газа. Ливанская шиитская группировка «Хезболла» в знак солидарности с палестинцами начала обстреливать северные районы Израиля, ЦАХАЛ начал применять ответные удары.
Новым витком эскалации ситуации на Ближнем Востоке стал взрыв пейджеров и раций в Ливане. Серия терактов произошла 17–18 сентября 2024 года. По данным местного министерства здравоохранения, погибли 37 и пострадали порядка пяти тысяч человек. Атаки были направлены на членов «Хезболлы». По данным СМИ, за взрывами стояли израильские спецслужбы. Через несколько днем Израиль объявил о начале наземной операции и в Ливане.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в секторе Газа как минимум семь младенцев умерли от переохлаждения. Об этом проинформировал телеканал Al Jazeera.